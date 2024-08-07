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        Hatay'da 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:13
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        Hatay'da 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda ekipler, hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan H.K. ile dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.B'yi yakaladı.

        Ayrıca çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan Y.K, A.B, A.D. ve G.E. yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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