Hatay'da 595 gram esrar ele geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 595 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 595 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri motosiklet sürücüsünü durdurdu.
Motosiklette 595 gram esrar bulan ekipler, şüpheli M.C.Y'yi gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.