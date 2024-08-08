Hatay'da otluk ve çalılık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Hatay'da otluk ve çalılık alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'da otluk ve çalılık alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İskenderun ile Arsuz ilçelerindeki otluk ve çalılık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.
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