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        Hatay'da çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde çuvala dolanmış halde bulunan caretta caretta yavrusu, cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 08.08.2024 - 17:56
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        Hatay'da çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde çuvala dolanmış halde bulunan caretta caretta yavrusu, cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, Çevlik Mahallesi'ndeki sahilde çuvala takılı halde deniz kaplumbağası yavrusu olduğunu fark etti.

        Cankurtaranlar nesli tehlike altında olan caretta caretta yavrusunu takıldığı çuvaldan kurtardı.

        Herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı tespit edilen caretta caretta yavrusu cankurtaran ekipleri tarafından yeniden denize bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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