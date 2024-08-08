Hatay'da çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı tespit edilen caretta caretta yavrusu cankurtaran ekipleri tarafından yeniden denize bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, Çevlik Mahallesi'ndeki sahilde çuvala takılı halde deniz kaplumbağası yavrusu olduğunu fark etti.

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