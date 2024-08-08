Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü İnceciköz, Hatay'da konuştu:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, askıya çıkarılan Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı'na ilişkin, "Deprem gerçeğinden uzaklaşmadan, burada yaşanılan acıların bir daha yaşanmamasını sağlayacak şekilde, tarihi kent merkezini koruyacak, insanların kentsel hafızasında yer etmiş yerleri yeniden canlandıracak ölçüde bir planlama yaklaşımı içerisindeyiz." dedi.

İnceciköz, askıya çıkarılan Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı'yla ilgili itirazları değerlendirmek üzere Hatay Vali Yardımcısı Cafer Ekinci başkanlığında, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeleri, oda temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla AFAD Koordinasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

"Şu an aslında askı ilandayız, itirazları değerlendirme aşamasındayız. Bu itirazlardan bazıları makul, kabul edilebilir, bazıları makul olmayan itirazlar ancak şunu söyleyebilirim ki bizim bu 307 hektarlık planlama alanımızın içerisinde sadece yüzde 10'luk kısmına itiraz geldi yani bu da aslında işimizi ne kadar doğru yaptığımızı gösterir bir veri. Bu yüzde 10'luk kısmın da itirazını önemsiyoruz. Tabii ki deprem gerçeğinden uzaklaşmadan, burada yaşanılan acıların bir daha yaşanmamasını sağlayacak şekilde, tarihi kent merkezini koruyacak, insanların kentsel hafızasında yer etmiş yerleri yeniden canlandıracak ölçüde bir planlama yaklaşımı içerisindeyiz. Türkiye Tasarım Vakfı ile ortak işbirliği içerisinde yürüttüğümüz bu planlama çalışması, inşallah Hatay'ın geleceği için de Antakya'nın geleceği için hayırla vesile olur diye düşünüyoruz."