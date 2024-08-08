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        Hatay'da freni patlayan beton pompası devrildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen beton pompasının sürücüsü hafif yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 21:42 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:42
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        Hatay'da freni patlayan beton pompası devrildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen beton pompasının sürücüsü hafif yaralandı.

        Mahir K. idaresindeki 46 HZ 813 plakalı beton pompası, Akçay Mahallesi'nde freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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