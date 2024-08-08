Hatay'da freni patlayan beton pompası devrildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen beton pompasının sürücüsü hafif yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, freninin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak devrilen beton pompasının sürücüsü hafif yaralandı.
Mahir K. idaresindeki 46 HZ 813 plakalı beton pompası, Akçay Mahallesi'nde freninin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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