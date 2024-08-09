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        Hatay'da depoda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 09:20 Güncelleme: 09.08.2024 - 09:20
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        Hatay'da depoda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Mağaracık Mahallesi'ndeki bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında depoda hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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