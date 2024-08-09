Hatay'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mağaracık Mahallesi'ndeki bir depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında depoda hasar meydana geldi.
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