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        Hatay'da freni arızalanan kamyonet kooperatifin bahçesine devrildi

        Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan karpuz yüklü kamyonet bir kooperatifin bahçesine devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 12:16 Güncelleme: 09.08.2024 - 12:16
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        Hatay'da freni arızalanan kamyonet kooperatifin bahçesine devrildi
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        Hatay'ın Belen ilçesinde, freni arızalanan karpuz yüklü kamyonet bir kooperatifin bahçesine devrildi.

        K.A. idaresindeki 31 AOS 324 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Muhlisali Mahallesi'nde freni arızalanınca sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Sürücü K.A. araçtan atlayarak kazadan yara almadan kurtuldu.

        Duvara çarpan kamyonet, bir kooperatifin bahçesine devrildi.

        Bahçeye devrilen araç, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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