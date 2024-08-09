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        Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren askerin cenazesi Hatay'da defnedildi

        Samsun'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Kadir Tağ'ın cenazesi, Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:59
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        Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren askerin cenazesi Hatay'da defnedildi
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        Samsun'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Kadir Tağ'ın cenazesi, Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.

        Samsun'da 7 Ağustos'ta yaşamını yitiren 20 yaşındaki Tağ'ın naaşı, kentteki işlemlerin ardından tören için Büyükburç İlkokulu'nun bahçesine götürüldü.

        Burada kılınan cenaze namazı sonrası Tağ'ın cenazesi, Büyükburç Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

        Törene, Tağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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