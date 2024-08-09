Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren askerin cenazesi Hatay'da defnedildi
Samsun'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Kadir Tağ'ın cenazesi, Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.
Samsun'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Piyade Er Kadir Tağ'ın cenazesi, Hatay'ın Altınözü ilçesinde toprağa verildi.
Samsun'da 7 Ağustos'ta yaşamını yitiren 20 yaşındaki Tağ'ın naaşı, kentteki işlemlerin ardından tören için Büyükburç İlkokulu'nun bahçesine götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazı sonrası Tağ'ın cenazesi, Büyükburç Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
Törene, Tağ'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altınözü Kaymakamı Mehmet Sert, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile vatandaşlar katıldı.
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