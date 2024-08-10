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        Hatay'da belediye ekipleri, kaybolan anne yadigarı yüzüğün bulunması için çalışıyor

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kadının, depremde ölen annesinden hatıra kalan yüzüğü sahilde kaybetmesi üzerine belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:42
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        Hatay'da belediye ekipleri, kaybolan anne yadigarı yüzüğün bulunması için çalışıyor
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir kadının, depremde ölen annesinden hatıra kalan yüzüğü sahilde kaybetmesi üzerine belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

        İstanbul'da öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Zehra Alın, ailesini ziyaret ettiği Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere yakalandı.

        Alın, yıkılan binanın enkazından kurtarıldı, annesi Cemile ve babası Tuncay Alın ise yaşamlarını yitirdi.

        Tatilde Arsuz ilçesine dönen Alın, Konacık Mahallesi sahilinde gezerken annesinden hatıra kalan yüzüğü kaybetmesi üzerine sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yaptı.

        Paylaşımı görüp "Bakınıyoruz kızım" şeklinde cevap veren Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün talimatıyla yüzüğün bulunması için çalışma başlatıldı.

        Belediye ekipleri, kumsalda dedektörle arama yaptı, denize giren dalgıçlar da suyun tabanını inceledi.

        Yüzüğün bulunması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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