Hatay'da belediye ekipleri, kaybolan anne yadigarı yüzüğün bulunması için çalışıyor

Belediye ekipleri, kumsalda dedektörle arama yaptı, denize giren dalgıçlar da suyun tabanını inceledi.

Alın, yıkılan binanın enkazından kurtarıldı, annesi Cemile ve babası Tuncay Alın ise yaşamlarını yitirdi.

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