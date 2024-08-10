Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Belen ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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