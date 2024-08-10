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        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:44
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        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte arananların yakalanması için çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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