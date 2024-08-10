Samandağ'da mahallenin çevre düzenlemesini ve temizliğini vatandaşlar yaptı

Mahallede yaşayan hayırsever iş adamının da iş makinesi desteğiyle mahallenin temizliğinin yanı sıra yollarının bakımı da gerçekleştirildi.

Muhtar Mustafa Güzey'in çağrısı üzerine bir araya gelen mahalle sakinleri yaşadıkları yeri temizleyerek çevre düzenlemesini yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.