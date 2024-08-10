Samandağ'da mahallenin çevre düzenlemesini ve temizliğini vatandaşlar yaptı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlar yaşadıkları mahallenin çevre düzenlemesini ve temizliğini kendileri gerçekleştirdi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlar yaşadıkları mahallenin çevre düzenlemesini ve temizliğini kendileri gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarın "Temizlik için belediyeyi beklemeyelim kendimiz yapalım" çağrısına mahalleliden destek geldi.
Muhtar Mustafa Güzey'in çağrısı üzerine bir araya gelen mahalle sakinleri yaşadıkları yeri temizleyerek çevre düzenlemesini yaptı.
Mahallede yaşayan hayırsever iş adamının da iş makinesi desteğiyle mahallenin temizliğinin yanı sıra yollarının bakımı da gerçekleştirildi.
Mahalle sakinlerinden Ali Doğru, mahalle muhtarının çağrısıyla hep birlikte yaşadıkları yeri güzelleştirdiklerini kaydetti.
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