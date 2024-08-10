Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da mahallenin çevre düzenlemesini ve temizliğini vatandaşlar yaptı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlar yaşadıkları mahallenin çevre düzenlemesini ve temizliğini kendileri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 10.08.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ'da mahallenin çevre düzenlemesini ve temizliğini vatandaşlar yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, vatandaşlar yaşadıkları mahallenin çevre düzenlemesini ve temizliğini kendileri gerçekleştirdi.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarın "Temizlik için belediyeyi beklemeyelim kendimiz yapalım" çağrısına mahalleliden destek geldi.

        Muhtar Mustafa Güzey'in çağrısı üzerine bir araya gelen mahalle sakinleri yaşadıkları yeri temizleyerek çevre düzenlemesini yaptı.

        Mahallede yaşayan hayırsever iş adamının da iş makinesi desteğiyle mahallenin temizliğinin yanı sıra yollarının bakımı da gerçekleştirildi.

        Mahalle sakinlerinden Ali Doğru, mahalle muhtarının çağrısıyla hep birlikte yaşadıkları yeri güzelleştirdiklerini kaydetti. ​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma

        Benzer Haberler

        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Zehra öğretmenin depremde ölen annesinden kalan 'kayıp yüzük' için seferber...
        Zehra öğretmenin depremde ölen annesinden kalan 'kayıp yüzük' için seferber...
        Hatay'da belediye ekipleri, kaybolan anne yadigarı yüzüğün bulunması için ç...
        Hatay'da belediye ekipleri, kaybolan anne yadigarı yüzüğün bulunması için ç...
        Merve'nin mezarına 18 ay sonra kavuştular; DNA testi istiyorlar
        Merve'nin mezarına 18 ay sonra kavuştular; DNA testi istiyorlar
        Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren askerin cenazesi Hatay'da defnedildi
        Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren askerin cenazesi Hatay'da defnedildi
        Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında yola devrildi
        Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında yola devrildi