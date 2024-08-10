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        Hatay'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 16:37 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:37
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        Hatay'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Taşoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 10 arazözün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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