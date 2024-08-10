Hatay'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Taşoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 10 arazözün yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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