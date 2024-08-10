Hatay'da 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı

Festivalin ilk günü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan konseri ile son bulacak.

Etkinliğe Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İlçede kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliğin ardından kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde her yıl düzenlenen 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı.

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