Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde her yıl düzenlenen 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:25 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde her yıl düzenlenen 22. Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali başladı.

        İlçede kortej yürüyüşü ile başlayan etkinliğin ardından kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Festival kapsamında düzenlenen tütün dizme, fotoğraf yarışması ve satranç turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Etkinliğe Yayladağı Kaymakamı Halil Yazıcı, Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Festivalin ilk günü oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan konseri ile son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydi Filenin Sultanları
        Haydi Filenin Sultanları
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! İfadesi ortaya çıktı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Çukurova Havalimanı açıldı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        Denizin tehlikeli çiçekleri anemonlar kayıt altında!
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"

        Benzer Haberler

        Hatay'da orman yangını; 1,5 saatte kontrol altına alındı
        Hatay'da orman yangını; 1,5 saatte kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor
        Hatay'da çıkan orman yangına müdahale ediliyor
        Samandağ'da mahallenin çevre düzenlemesini ve temizliğini vatandaşlar yaptı...
        Samandağ'da mahallenin çevre düzenlemesini ve temizliğini vatandaşlar yaptı...
        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı
        Zehra öğretmenin depremde ölen annesinden kalan 'kayıp yüzük' için seferber...
        Zehra öğretmenin depremde ölen annesinden kalan 'kayıp yüzük' için seferber...