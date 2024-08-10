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        Hatay'da balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 20:51 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:51
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        Hatay'da balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu
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        HATAY(AA ) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu.

        Alınan bilgiye göre, imam olduğu öğrenilen Suat Dede, balık tutmak için sabah saatlerinde Dörtyol Balıkçı Barınağı'ndan botla denize açıldı.

        Dede'den haber alınamaması üzerine durum polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi.

        Ekipler, Dede'nin bulunması için sahilde ve denizde arama çalışması başlattı.

        Öte yandan Dede'nin denize açıldığı bot, ekipler tarafından sağlam bir şekilde bulunarak, barınağa getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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