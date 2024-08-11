Hatay'da lastik deposunda yangın çıktı

Hatay'ın Payas ilçesinde lastik deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'nde bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.