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        Hatay'da "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi

        Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 02:00 Güncelleme: 11.08.2024 - 02:00
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        Hatay'da "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi
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        Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi.

        EXPO Kisecik Amfi Tiyatrodaki konserde, şarkıcı Ali Kınık ve İlyas Öztürk sahne aldı.

        Vatandaşlar da şarkılara eşlik edip Türk bayrakları ve telefonlarının ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.

        Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Alihan Döner, konserde sahne alanlara plaket takdim etti.

        Konsere, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Timur Şaşmaz, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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