Hatay'da "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi
Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi.
Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığı tarafından "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi.
EXPO Kisecik Amfi Tiyatrodaki konserde, şarkıcı Ali Kınık ve İlyas Öztürk sahne aldı.
Vatandaşlar da şarkılara eşlik edip Türk bayrakları ve telefonlarının ışıklarıyla konser alanında renkli görüntüler oluşturdu.
Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanı Alihan Döner, konserde sahne alanlara plaket takdim etti.
Konsere, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Timur Şaşmaz, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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