Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da botla açıldığı denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün balık tutmak için botla açıldığı denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 13:20 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da botla açıldığı denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dün balık tutmak için botla açıldığı denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Dörtyol Balıkçı Barınağı'ndan açıldığı denizde kaybolan Suat Dede'yi (46) arama çalışmaları devam etti.

        Botun bulunduğu bölgede çalışmaları yoğunlaştıran Sahil Güvenlik ekipleri, Dede'nin cesedine ulaştı.

        İmam olduğu öğrenilen Dede'nin cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Balık tutmak için dün sabah saatlerinde botla denize açılan Dede'ye ulaşılamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        Oğlunun öldüğü asansör faciasında şikayetçi olmadı
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        CHP tüzük kurultayına gidiyor: Öne çıkan 3 talep
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Havuzda boğulan bebeğin organları 2 çocuğa hayat verdi
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Beşiktaş sezonu Samsun'da açıyor
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Manisa'da korkunç kaza: 4 ölü, 3 ağır yaralı
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Kırmızı kartlar atlandı mı?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Ölümcül uçak kazasında 10 yolcu uçağa yetişememiş
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        "Mourinho, Türk hakemleriyle tanıştı"
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Instagram erişime açıldı
        Instagram erişime açıldı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor

        Benzer Haberler

        Hatay'da hasadına başlanan kapya biber tarlada alıcı buluyor
        Hatay'da hasadına başlanan kapya biber tarlada alıcı buluyor
        Hatayspor yönetiminden TFF'ye 'VAR' tepkisi
        Hatayspor yönetiminden TFF'ye 'VAR' tepkisi
        GÜNCELLEME - Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi
        Hatay'da "Yalnız Değilsin Hatay" konseri düzenlendi
        Hatay'da lastik deposunda yangın çıktı
        Hatay'da lastik deposunda yangın çıktı
        Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan Hatay'da konser verdi
        Oyuncu ve şarkıcı Uğur Aslan Hatay'da konser verdi