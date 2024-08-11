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        Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yıl dönümünde Hatay'daki kabri başında anıldı

        Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:14 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:14
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        Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yıl dönümünde Hatay'daki kabri başında anıldı
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        Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında korumak istediği Eren Bülbül ile şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Anne Hatice Gedik ve yakınları ile Trabzon'dan kente motosiklet konvoyuyla gelen vatandaşlar, Gedik'in şehadetinin yıl dönümünde Bekbele Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret etti.

        Mezara çiçek bırakan katılımcılar, dua okudu.

        Hatice Gedik, gazetecilere, acısının hala taze olduğunu söyledi.

        Vatandaşların ziyaretinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Gedik, "Bu kadar şerefli ve onurluymuş benim oğlum, çok gurur duydum. Her yıl bu ayda acım yenileniyor." dedi.

        Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği üyesi Halil Özkan da Trabzon şehitliğinden 8 Ağustos'ta Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleriyle yola çıktıklarını söyledi.

        Ay Yıldız Motosiklet Federasyonu Başkanı Emre Berkil da Şehit Ferhat Gedik'i anmak için bir araya geldiklerini anlattı.

        Anne Hatice Gedik ve diğer ziyaretçiler, İskenderun Belediyesince düzenlenen kahvaltı programına da katıldı.

        Programda, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Yılmaz Balaman da yer aldı.

        Motosikletli gruplar, daha sonra anne Hatice Gedik'in isteği üzerine şehit evine konvoy düzenledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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