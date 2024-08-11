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        Hatay'da kontrollü yıkılan binadaki 2 kedi yavrusu kurtarıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkılan binadaki 2 kedi yavrusu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 17:25 Güncelleme: 11.08.2024 - 17:25
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        Hatay'da kontrollü yıkılan binadaki 2 kedi yavrusu kurtarıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, depremde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkılan binadaki 2 kedi yavrusu kurtarıldı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki afette hasar gören Numune Mahallesi'ndeki 5 katlı binada devam eden kontrollü yıkım çalışmasına katılan bir işçi, molozdan kedi sesleri geldiğini fark etti.

        İşçinin molozun arasından çıkardığı 2 kedi yavrusuna, su ve yiyecek verildi.

        Kedilerin çıkarılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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