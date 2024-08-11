AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Yayladağı Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan, teşkilatın çalışmalarını değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentin AK Parti iktidarında ayağa kalkacağını vurgulayan Erdoğan, seçmenin de kendilerine güvendiğini söyledi.

Merkez ilçe Antakya'nın yeniden eski ihtişamlı günlerine kavuşacağına inandıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Atatürk Caddesi'nde yürümek istiyoruz, Habib-i Neccar Camisi'nde, Ulu Cami'de namaz kılmak istiyoruz, Kapalı Çarşı'dan alışveriş yapmak istiyoruz, ocakların tütmesini istiyoruz, yüzde 30'u şehirden ayrılan vatandaşımızın memlekete dönüp huzurla yaşamasını istiyoruz, bizim AK Parti olarak hayalimiz bu. Herkes bunu böyle bilsin."

İl Danışma Meclisi Toplantısı, katılımcıların görüş ve önerilerinin dinlenmesiyle sona erdi.

Toplantıya, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Kemal Karahan, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Salim Çivitcioğlu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Karasayar, belediye başkanları, İl Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe başkanları, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları temsilcileri ile partililer katıldı.