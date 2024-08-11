Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Enes Bandırma oldu

        Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat Festivali kapsamında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivan Enes Bandırma oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 22:02 Güncelleme: 11.08.2024 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nın başpehlivanı Enes Bandırma oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat Festivali kapsamında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivan Enes Bandırma oldu.

        Yayladağı Belediyesi, Yayladağı Kaymakamlığı ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF) tarafından Devrent Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonaya 21 ilden 900 sporcu katıldı.

        Güreş ağalığını Cihat Yaycı'nın yaptığı organizasyonda 18 sıklette müsabakalar düzenlendi.

        Ağır sıklet finalinde rakibi Ufuk Yılmaz'ı yenen Enes Bandırma başpehlivan unvanını aldı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edip derece alan sporcuları kutladı.

        Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, dün çeşitli etkinliklerle başlayan festivalin Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'yla birlikte tamamlandığını söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından insanların toparlanması için geleneksel etkinlikleri sürdürdüklerini anlatan Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Bu yıl festivalimiz daha büyük bir katılımla gerçekleşti. İstanbul, Ankara, Trabzon, Adıyaman, Hakkari, Erzincan, Tokat, Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'ın da aralarında bulunduğu toplamda 21 ilden 900 sporcumuz sahada güreşti. Yayladağı güreşin merkezi gibi. İnşallah ilerleyen yıllarda daha güzellerini gerçekleştireceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Mersin'de silahlı kavga: 3 ölü
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Şantiyede göçük! 2 işçi hayatını kaybetti
        Paris 2024'te lider ABD!
        Paris 2024'te lider ABD!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Cezaevi firarisi koca dehşeti yaşattı!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Türkiye'nin kanını donduran cinayet: "Başka Serpiller genç yaşta hayata veda etmesin"
        Kalabalığa aldırmadılar
        Kalabalığa aldırmadılar
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ambulansa saldırdı! İki kadın görevli çığlık çığlığa kaldı!
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        Ödüllü şarkıcı vefat etti
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü"
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Tarihi takas operasyonunun perde arkası: Takas nasıl planlandı?
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Taha Akgül, mindere veda etti!
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Fotoğraftaki hırsız kim?
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yasak aşk kurbanı çiftin katili polis çıktı!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Beslenme şekli beyni nasıl etkiliyor?
        Kalın dediysek o kadar da değil
        Kalın dediysek o kadar da değil
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!

        Benzer Haberler

        AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        AK Parti Hatay İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        Hatay'da kontrollü yıkılan binadaki 2 kedi yavrusu kurtarıldı
        Hatay'da kontrollü yıkılan binadaki 2 kedi yavrusu kurtarıldı
        Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, dualarla anıldı
        Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, dualarla anıldı
        Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yıl dönümünde Hatay'daki kabri başında a...
        Başçavuş Ferhat Gedik, şehadetinin yıl dönümünde Hatay'daki kabri başında a...
        Hatay'da botla açıldığı denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Hatay'da botla açıldığı denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
        Hatay'da hasadına başlanan kapya biber tarlada alıcı buluyor
        Hatay'da hasadına başlanan kapya biber tarlada alıcı buluyor