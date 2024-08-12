Hatay'da 95 bin 975 sentetik hap ve 1 kilo 156 gram uyuşturucu ele geçirildi

Adreste yapılan aramada 95 bin 975 sentetik hap ile 1 kilo 156 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay'da evinde 95 bin 975 sentetik hap ve 1 kilo 156 gram uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.