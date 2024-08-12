Hatay'da eski kaymakamlık binasından eşya çalan 3 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Payas ilçesinde, eski kaymakamlık binasından eşya çaldıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde, eski kaymakamlık binasından eşya çaldıkları belirlenen 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki binadan hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.B, M.B. ve H.Ü. operasyonla yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde çalıntı 7 ahşap dolap, 2 elektrik panosu, 6 lavabo ve 4 klozet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, M.B. ve H.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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