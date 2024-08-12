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        Hatay'da okul kapısına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okulun kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 16:15 Güncelleme: 12.08.2024 - 16:15
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        Hatay'da okul kapısına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okulun kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okulun dış kapısına bir kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

        Su ve yiyecek verilen kedi, yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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