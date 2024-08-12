Hatay'da okul kapısına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okulun kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir okulun kapısına sıkışan kedi, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki okulun dış kapısına bir kedinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Su ve yiyecek verilen kedi, yaşam alanına bırakıldı.
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