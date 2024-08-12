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        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 17:05 Güncelleme: 12.08.2024 - 17:05
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        Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
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        Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Çamaltı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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