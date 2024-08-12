Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Çamaltı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevler, çevreye yayılmadan söndürüldü.
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