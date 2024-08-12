Şehit Başçavuş Ferhat Gedik Hatay'da dualarla anıldı

Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Doğu Akdeniz Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Açık, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Yılmaz Balaman ve diğer ilgililer katıldı.

Programa katıla şehidin annesi Hatice ve eşi Cemile Gedik ile çocukları, mezara çiçek bıraktı.

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