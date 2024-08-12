Hatay'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

Vali Masatlı, toplantıda vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev yapan kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, kentte tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti.

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Valilik'teki toplantı salonunda düzenlenen toplantıda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik güçlerinin temmuz ayında yaptığı çalışmalar değerlendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.