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        GÜNCELLEME - Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem

        Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 00:37 Güncelleme: 13.08.2024 - 00:37
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        GÜNCELLEME - Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem
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        Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.56'da merkez üssü Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.

        Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte deprem nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

        Söz konusu ilçede bazı vatandaşların endişeli anlar yaşadığı görüldü.

        Sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlardan Cemil İbiş, AA muhabirine, şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını anlattı.

        İbiş, evlere girmeye çekindiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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