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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:00 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:00
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Özdağ, programı kapsamında partisinin merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'ndeki yeni il başkanlığının açılışını yaptı.

        Burada konuşan Özdağ, Hatay'ın, Suriye'deki savaş ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen il olduğunu söyledi.

        Özdağ, kentte depremin izlerinin sürdüğünü dile getirdi.

        Daha sonra Antakya Yeni Sanayi Sitesi ve Tarihi Uzun Çarşı'yı gezen Özdağ, esnafla görüştü.

        Özdağ, Odabaşı Mahallesi'ndeki rezerv alanında bir araya geldiği vatandaşlarla da sohbet etti.

        Ziyaretlerde Zafer Partisi İl Başkanı Hasan Öztürk de yer aldı.

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