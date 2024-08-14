Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Hatay'da ziyaretlerde bulundu

Özdağ, Odabaşı Mahallesi'ndeki rezerv alanında bir araya geldiği vatandaşlarla da sohbet etti.

Daha sonra Antakya Yeni Sanayi Sitesi ve Tarihi Uzun Çarşı'yı gezen Özdağ, esnafla görüştü.

Burada konuşan Özdağ, Hatay'ın, Suriye'deki savaş ve 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen il olduğunu söyledi.

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