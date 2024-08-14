Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Karakese Mahallesi Çökek Yayla yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
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