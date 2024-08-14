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        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:46 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:46
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        Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Karakese Mahallesi Çökek Yayla yolu üzerindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin erken müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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