Hatay'da şantiyedeki inşaat malzemelerinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şantiyedeki inşaat malzemelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şantiyedeki inşaat malzemelerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Üçgedik Mahallesi'nde konut inşaatının sürdüğü alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İnşaat malzemelerinin bulunduğu alandaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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