Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'dan Kırıkhan ve Reyhanlı'ya ziyaret
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'ın Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.
Özdağ, Kırıkhan ilçesi Gündüz Mahallesi'ndeki rezerv alanında bir araya geldiği vatandaşları dinledi.
Daha sonra Reyhanlı ilçesine giden Özdağ, Mahmut Ekmen Caddesi'ndeki iş yerlerini gezdi.
Özdağ, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Özdağ'a ziyaretlerinde, Zafer Partisi İl Başkanı Hasan Öztürk de eşlik etti.
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