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        Hatay'da "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" ayini yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:04 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:04
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        Hatay'da "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" ayini yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla ayin düzenlendi.

        Hristiyanlar, ayin için Mar Circos Rum Ortodoks Kilisesi'nde bir araya geldi.

        Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu'nun yönettiği ayinde, İncil'den bölümler okundu ve ilahiler söylendi.

        Mum yakıp dilek dileyenler "Meryem Ana'ya Övgü Duası" etti.

        Ayinde katılımcılara ekmek ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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