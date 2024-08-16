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        Hatay'da sokakta oynarken panelvanın altında kalan çocuk öldü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokakta oynarken panelvanın altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:54 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:54
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        Hatay'da sokakta oynarken panelvanın altında kalan çocuk öldü
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokakta oynarken panelvanın altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Mehmet A. idaresindeki 31 TL 264 plakalı panelvan, Alparslan Mahallesi 134. Sokak'ta dönüş yaptığı sırada yolda oynayan Elif Çakıroğlu'na çarptı.

        Aracın altında kalan çocuk ağır yaralandı.

        Kazayı gören ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Çakıroğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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