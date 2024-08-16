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        GÜNCELLEME - Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:59 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:59
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        GÜNCELLEME - Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13,15'te merkez üssü Suriye'nin Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119,90 kilometre mesafede gerçekleştiği belirlendi.

        Hama'da saat 13.18'de ise 4,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu depremin ise Hatay'ın Altınözü ilçesine 107,25 kilometre mesafede olduğu aktarıldı.

        Depremlerin 7,16 ve 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.

        Sarsıntı, Hatay ve Gaziantep'te de hissedildi.

        İskenderun ilçesinde bazı vatandaşlar, tedbir amaçlı dışarı çıktı.

        Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, "Depremlerde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı Yayladağı ve Altınözü ilçelerimize AFAD arama kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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