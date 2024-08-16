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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 16:22 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:22
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
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        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dörtyol ve Reyhanlı ilçelerindeki 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde 725 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 4 mermi, 4 bin 745 dolar, 360 avro ile 12 bin lira ele geçirildi.

        Polis ekipleri 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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