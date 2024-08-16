Hatay'da 4 ruhsatsız silah ele geçirildi

Aramalarda ruhsatsız tüfek ve 3 tabanca, 13 fişek, 2 şarjör, 120 dolu kartuş ile 2 tabanca sürgüsü ele geçirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Zülüflühan Mahallesi'nde bir kişiyi, Odabaşı Mahallesi'nde de bir otomobili durdurdu.

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