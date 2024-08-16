Hatay'da Beyaz Ev Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Beyaz Ev Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bir otelde düzenlenen tanıtımda, Beyaz Ev Projesi'nin önemini anlattı.

Deprem bölgesinin kendileri için çok kıymetli olduğuna işaret eden Yenigün, "Topluma kazandırdığımız her çocuk, her sağlıklı aile, toplum için bir kazanç. Sonuçta şiddet döngüsünün kırılması, şiddetin sıfır olması hepimizin üzerindeki bir sorumluluk. Birlikte 'kadına şiddete sıfır' diyelim." şeklinde konuştu.