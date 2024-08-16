Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Beyaz Ev Projesi'nin tanıtımı yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Beyaz Ev Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:01 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Beyaz Ev Projesi'nin tanıtımı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Beyaz Ev Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bir otelde düzenlenen tanıtımda, Beyaz Ev Projesi'nin önemini anlattı.

        Deprem bölgesinin kendileri için çok kıymetli olduğuna işaret eden Yenigün, "Topluma kazandırdığımız her çocuk, her sağlıklı aile, toplum için bir kazanç. Sonuçta şiddet döngüsünün kırılması, şiddetin sıfır olması hepimizin üzerindeki bir sorumluluk. Birlikte 'kadına şiddete sıfır' diyelim." şeklinde konuştu.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da Elazığ'daki Emine Bulut cinayeti gibi olayların yaşanmaması için projenin önemli olduğuna değindi.

        İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de kadına şiddet olaylarının her geçen yıl arttığını dile getirdi.

        İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, kadına şiddetin önlenmesinde Beyaz Ev Projesi'nin faydalı olacağını söyledi.

        İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de belediye olarak kadınları destekleyecek çalışmalarda bulunduklarını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydın, Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        16 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        Acı olay: Arı soktuktan sonra öldü!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        ABD yeni bir ateşkes önerisi sundu
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        Hatay'da 4 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Hatay'da 4 ruhsatsız silah ele geçirildi
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı
        Suriye'deki 5.2'lik deprem, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi (3)
        Suriye'deki 5.2'lik deprem, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi (3)
        Suriye'deki 5.2'lik deprem, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi (2)
        Suriye'deki 5.2'lik deprem, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi (2)
        GÜNCELLEME - Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğün...
        GÜNCELLEME - Suriye'nin Hama şehrinde 3 dakika arayla 5,2 ve 4,2 büyüklüğün...
        Hatay'da üzüm üreticisinin hasat mesaisi başladı
        Hatay'da üzüm üreticisinin hasat mesaisi başladı