Hatay'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ocaklı Mahallesi Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda, S.A idaresindeki 31 AHC 339 plakalı motosiklet ile Ş.Ç (42) idaresindeki 31 ASE 984 motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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