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        Hatay'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:33 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:33
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        Hatay'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ocaklı Mahallesi Musa Kazım Arıkan Bulvarı'nda, S.A idaresindeki 31 AHC 339 plakalı motosiklet ile Ş.Ç (42) idaresindeki 31 ASE 984 motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, sağlık ekibince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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