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        Hatay'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:56 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:56
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        Hatay'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        A.S.D. idaresindeki 31 DJ 820 plakalı ambulans ile H.Y.Z. yönetimindeki 31 B 7864 plakalı hafif ticari araç, Çankaya Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler, 3 sağlık çalışanı ve hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralı sağlık çalışanı Dilek S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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