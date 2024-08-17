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        Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti'ndeki çalışmalar meclis binasında yoğunlaştı

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik çalışmalarda, Roma Dönemi'nde müzik salonu olarak da kullanılan meclis binasının restorasyonla turizme kazandırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:02 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:02
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        Hatay'da Epiphaneia Antik Kenti'ndeki çalışmalar meclis binasında yoğunlaştı
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        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Erzin ilçesindeki Epiphaneia Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik çalışmalarda, Roma Dönemi'nde müzik salonu olarak da kullanılan meclis binasının restorasyonla turizme kazandırılması hedefleniyor.

        İssos Harabeleri olarak da bilinen antik kentteki arkeolojik çalışmalar, Hatay Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Özdilek'in bilimsel danışmanlığında sürüyor.

        İlçede 2006'da başlayan kurtarma kazılarıyla ilk iskan tarihinin 6 bin yıl öncesine dayandığı belirlenen Epiphaneia Antik Kenti'ndeki işlemler, 20 kişilik ekiple yürütülüyor.

        Antik kentte, 2022'de bulunan ve kırsal aktivitenin anlatıldığı "Takvimler Mozaiği"nin yanı sıra Artemis Hamamı, sütunlu cadde, antik tiyatro ile Roma Dönemi'nden kalan meclis binası gibi birçok eser yer alıyor.

        Arkeolojik çalışmalarda, geçmişte müzik salonu olarak da kullanılan meclisin restore edilip antik kentin ören yeri statüsü kazanmasının ardından turizme açılması hedefleniyor.

        - "Çok az müdahaleyle ayağa kaldırılacak"

        Kazı başkanı Özdilek, AA muhabirine, Epiphaneia Antik Kenti'nin, Hatay'ın tüm kültür katmanlarıyla en iyi korunmuş antik kenti olduğunu söyledi.

        Meclis binasının, Kilikya antik bölgesinde az görülmesinden dolayı önemli olduğunu belirten Özdilek, "Burası, Hatay'ın Roma Dönemi'ne ait tek meclis binası. Yapı aynı zamanda müzik salonu olarak da kullanılıyor." dedi.

        Özdilek, yapının Roma Dönemi'ne tarihlenmiş bilinen tek meclis binası olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hedefimiz, meclis binasının onarımı ve restorasyonunu gerçekleştirip yapıyı sağlamlaştırmak. Sonrasında da antik kentin ören yeri statüsü kazanmasıyla halka tanıtmak, turizme kazandırmak. Yapının formu hakkında bilgi verecek kadar restorasyon yapıyoruz. Çok az müdahale ve korumakla yapı ayağa kaldırılacak."

        - "Turizme kazandıracağız ve birçok insan görmeye gelecek"

        Sütunlu cadde ve su kemeri gibi eserlerde de onarım ve restorasyonun sürdüğünü dile getiren Özdilek, Epiphaneia Antik Kenti'ni açık hava müzesi haline getirmeyi istediklerini anlattı.

        Özdilek, antik kentin ören yeri yapılması hedefini önemsediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Epiphaneia Antik Kenti, bu çalışmalardan sonra hak ettiği değeri bulacak, daha çok tanınacak. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne aday olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burası, Erzin'in kültürel mirası için oldukça önemli bir kent. Tüm tarihi yapıları ve dokularıyla ayakta. İsteğimiz, hazırladığımız projelerin 1 sene içerisinde hayata ve uygulamaya geçmesi. İnşallah en kısa zamanda Epiphaneia Antik Kenti'ni turizme kazandıracağız ve birçok insan görmeye gelecek."

        Gece arkeolojisi için de çalışma planladıklarını belirten Özdilek, su kemelerine zarar vermeden ışıklandırma yapılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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