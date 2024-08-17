Samandağ'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
E.A.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Deniz Mahallesi'nde devrildi.
Kazanın etkisiyle yola savrulan sürücü yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.