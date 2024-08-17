Hatay'da tırın otomobili sürüklediği kaza güvenlik kamerasında
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın önünde seyreden otomobili sürüklediği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tırın önünde seyreden otomobili sürüklediği kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Plakası bilinmeyen tır, Özerli Mahallesi Mustafa Kemal Duduoğlu Bulvarı'nda önünde ilerleyen 31 L 2019 plakalı mini elektrikli otomobile çarptı.
Otomobilin, tır tarafından sürüklendiği kazada isimleri öğrenilemeyen sürücüler yara almadı.
Araçlarda hasara neden olan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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