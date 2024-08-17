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        Hatay'da yaralı deniz kaplumbağası tedavi altına alındı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda yaralı bulunan caretta caretta, tedavi ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 18:23 Güncelleme: 17.08.2024 - 18:23
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        Hatay'da yaralı deniz kaplumbağası tedavi altına alındı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kumsalda yaralı bulunan caretta caretta, tedavi ediliyor.

        Çevlik Mahallesi'ndeki kumsalda yaralı deniz kaplumbağası olduğunu fark eden Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü ekipleri, caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının başından yaralı olduğunu belirledi.

        Deniz kaplumbağası tedavi edilmek üzere Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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