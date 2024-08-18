Hatay'da Türk Kızılayın "Çocuk Atletizmi Projesi"ndeki eğitimlere 34 çocuk katılıyor

SALİM TAŞ - Hatay'da Türk Kızılayın başlattığı proje kapsamında atletizm eğitimi alan depremzede çocuklar, afetin olumsuz etkilerinden sporla uzaklaşıyor.

Türk Kızılay Hatay Toplumsal Hizmet Merkezi, çocukların spora yönlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanması için "Psikolojik Sağlamlık ve Çocuk Atletizmi Projesi" başlattı.

Merkez Antakya ilçesindeki Güzelburç Konteyner Kenti'nde uygulamaya konulan projeye 7-11 yaş aralığındaki 34 çocuk katılıyor.

Çocuklar, konteyner kentteki Kızılay Hatay Güzelburç Yaşam Merkezi Spor Sahası'nda eğitmenler eşliğinde atletizmdeki temel hareketleri öğreniyor.

Sahada oluşturulan parkurda haftanın 3 günü spor yaparak depremlerin olumsuz etkilerinden uzaklaşan çocuklar için yarışmalar düzenleniyor. - Psikolojik destek de veriliyor Proje Koordinatörü Esma Rümeysa Karakaya, AA muhabirine, katılımcıların sporla sosyalleşmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Atletizmde temel hareketleri öğrenen çocukların yarışmalarda eğlendiğini belirten Karakaya, "Çocuklar projeden oldukça memnun. Spor yaparak aktif olmak onlar için büyük mutluluk kaynağı." dedi.

Karakaya, katılımcıların fiziksel ve ruhsal sağlığının korunmasının amaçlandığı projeyi farklı şehirlerde de hayata geçirmeyi istediklerini anlattı. Depremlerden etkilenen çocuklara psikolojik destek verdiklerini dile getiren Karakaya, "Sportif faaliyetler dışında çocuklara psikolog arkadaşlarımız tarafından akran ve aile ilişkileri, şiddetten kaçınma ile mahremiyet eğitimi veriliyor." diye konuştu. Karakaya, projenin eylülde sona ereceğini kaydetti. Atletizmle tanışan çocuklardan 8 yaşındaki Meryem Turunç, spor yaparak güzel zaman geçirdiğini söyledi.