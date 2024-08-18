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        Bakan Murat Kurum, orman yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarını açıkladı:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir ve Manisa'da soğutma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:37
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        Bakan Murat Kurum, orman yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarını açıkladı:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından etkilenen İzmir ve Manisa'da soğutma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarını açıkladı.

        Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaptırılan deprem konutlarını inceledi.

        İncelemesinin ardından gazetecilere konuşan Kurum, orman yangınları nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

        Kurum, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine ve sanayi bölgelerine sıçradığını anımsatarak, şöyle konuştu:

        "Ekiplerimiz, yangından etkilenen tüm bölgelerde soğutma işlemlerinin başlamasına müteakip hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. Yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümün incelemelerini yaptık ve bunlardan 43 bina ve 45 bağımsız bölümün yangından etkilendiğini, ağır, yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. An itibarıyla yangın, Tarım ve Orman Bakanımızın da açıkladığı gibi kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında da soğutma çalışmalarının bitmesiyle ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarımızı yürütecektir."

        Manisa'daki incelemelere değinen Kurum, şu bilgileri verdi:

        "Manisa'mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde çıkan orman yangını sebebiyle Karayakup köyümüz de maalesef yangından etkilendi. Boyalı ve Karayakup köylerimizde soğutma çalışmalarının bittiği alanlarda ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarını yürütüyorlar. 3 ekibimizi bölgeye sevk ettik ve şu anda 46 binamızda, 66 bağımsız bölümde incelemelerimizi yaptık ve 36 bina 52 bağımsız bölümün de yangından etkilendiğini, ağır, yıkık, acil yıkılacak bina olarak tespitlerini yapmış olduk."

        Vatandaşların müsterih olmasını isteyen Kurum, hiçbir afette milleti bir an bile yalnız bırakmadıklarını, son yangınların da yaralarının hızlıca sarılacağını kaydetti.

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