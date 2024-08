Bakan Kurum, Hatay'da deprem bölgesindeki konut çalışmalarını değerlendirdi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 ilimizde inşaatlarını başlattığımız konut 296 bin 755'e ulaşmıştır. Hamdolsun şu ana kadar 76 bin konutumuzu bitirip İskenderun'da, Hatay'da, Malatya'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta vatandaşlarımıza teslim ettik." dedi.

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde yaptırılan deprem konutlarını inceledi.

İncelemesinin ardından gazetecilere açıklama yapan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk anından itibaren devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu söyledi.

Söz verdikleri gibi vatandaşları bir an bile yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

Kurum, vatandaşlara verilen sözlerin tutulması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Aklımız, fikrimiz her zaman deprem bölgesinde oldu. Kalbimiz buradaki afetzedelerle birlikte attı." diye konuştu.

Kurum, Türkiye Yüzyılı'nda şehirleri afetlere karşı dirençli yapmaya kararlı olduklarını, bunun yolunun da deprem bölgesinin ihya edilmesinden geçtiğini dile getirdi.

Bu konudaki gayretlerinin depremzedeler tarafından yakından takip edildiğini belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Başta deprem bölgesi olmak üzere ülkemizde tek bir sağlıksız yapı kalmayıncaya kadar, deprem bölgesindeki az önce ziyaret ettiğimiz gibi tüm ailelerimizin yüzü gülene kadar burada olacağız. Aklımız, fikrimiz burada olacak. 2 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın görevi tevdi etmesinden yaklaşık 45-50 gün geçti. Biz ikinci Hatay ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Her ay bu ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Ekiplerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız her an vatandaşımızın, milletimizin yanında olacak ve milletimize ne söz verdiysek o sözleri tutmak için bu kadrolar, ekipler gece gündüz çalışmaya devam edecektir."