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        Hatay'da "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 15:59 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:13
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        Hatay'da "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlaması yapıldı.

        Ermeni asıllı Türk vatandaşların yoğun olduğu Vakıflı Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

        Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Episkopos Hovagim Manukyan ile Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da yer aldı.

        İlahilerin söylendiği ayine katılanlar okunan dualara eşlik etti.

        Bağ bozumunun ardından üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için de yılın bereketli geçmesi adına dua okundu.

        Ayine katılanlara, kazanlarda buğday ile etin karıştırılmasıyla pişirilen hirisi ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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