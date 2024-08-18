Hatay'da "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı

Bağ bozumunun ardından üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için de yılın bereketli geçmesi adına dua okundu.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Episkopos Hovagim Manukyan ile Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da yer aldı.

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