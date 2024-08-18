Hatay'da "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlaması yapıldı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" kutlaması yapıldı.
Ermeni asıllı Türk vatandaşların yoğun olduğu Vakıflı Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayinde, Episkopos Hovagim Manukyan ile Hatay Ermeni Kiliseleri Pederi Avedis Tabaşyan da yer aldı.
İlahilerin söylendiği ayine katılanlar okunan dualara eşlik etti.
Bağ bozumunun ardından üzümlerini kilise bahçesine getiren çiftçiler için de yılın bereketli geçmesi adına dua okundu.
Ayine katılanlara, kazanlarda buğday ile etin karıştırılmasıyla pişirilen hirisi ikram edildi.
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