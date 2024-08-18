Hatay'da kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması önerisi

"Kesinlikle kentlerin yenilenmesi ve deprem başta olmak üzere her türlü doğal afetlerin olası risklerinin engellenmesi için kentsel dönüşümün gücünün kullanılması gerekiyor."

Özdemir, kentte kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

Çalışmaların şehirleri afetlere karşı daha güçlü yapacağını belirten Özdemir, "Kentsel dönüşüm, sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasında en büyük dayanak." dedi.

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