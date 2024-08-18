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        Hatay'da kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması önerisi

        İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Sıtkı Alper Özdemir, Hatay'da kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 17:15 Güncelleme: 18.08.2024 - 18:32
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        Hatay'da kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması önerisi
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        İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Sıtkı Alper Özdemir, Hatay'da kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

        Özdemir, AA muhabirine, kentlerin depreme dirençli hale getirilmesinde dönüşüm projelerinin önemli rolünün olduğunu söyledi.

        Çalışmaların şehirleri afetlere karşı daha güçlü yapacağını belirten Özdemir, "Kentsel dönüşüm, sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasında en büyük dayanak." dedi.

        Özdemir, kentte kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Kesinlikle kentlerin yenilenmesi ve deprem başta olmak üzere her türlü doğal afetlerin olası risklerinin engellenmesi için kentsel dönüşümün gücünün kullanılması gerekiyor."

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